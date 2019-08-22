В Альпах погибла 33-летняя белорусская альпинистка

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20 августа на горе Маттерхорн в Альпах на границе Швейцарии и Италии погибла 33-летняя белоруска Екатерина Климанская. По сведениям итальянского издания Il Мessaggero, она была опытной альпинисткой и отправилась на восхождение вместе с другом из Украины. Высота вершины составляет 4478 метров над уровнем моря. Трагедия произошла, когда пара уже поднялась на высоту около 3 км.

- Я поднялся наверх, но она осталась внизу, она устала. Сначала я послал вниз конец веревки. Она не смогла подняться, поэтому я поднимал ее. Она была уставшей, говорила, что больше нет сил, - цитирует издание парня.

По его словам, белоруска упала без сознания и больше ни на что не реагировала. Мужчина отправился к хижине альпинистов, чтобы просить о помощи, но в доме никого не оказалось. Напарник Екатерины также пробовал подать сигнал о помощи по радио, но на призыв никто не ответил.

Когда украинец вернулся к белоруске, Екатерина уже не подавала признаков жизни. Только через несколько часов альпинисту удалось связаться со спасателями, однако из-за плохой погоды они смогли прибыть лишь на следующий день.

На вертолете тело девушки спустили с горы, сейчас разбирательством занимаются правоохранители Италии.