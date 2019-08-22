Плата за учебники в этом году выросла на 50 копеек

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Плата за пользование комплектом учебников по программе 1 - 11 классов общеобразовательной школы на 2019/2020 учебный год составила половину базовой величины, то есть 12 рублей 75 копеек. Родители должны внести плату до 1 октября, сообщается на сайтах учреждений образования Беларуси.

При этом все ранее установленные льготы, в том числе бесплатное пользование для отдельных категорий граждан и снижение стоимости для многодетных семей, остаются в силе.

Напомним, в прошлом году базовая величина была меньше, поэтому плата за комплект учебников была на 50 копеек ниже.