Белорусы - самая неэмоциональная нация в мире. И мы мало улыбаемся. Почему?

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Мы решили проверить, действительно ли наши соотечественники совсем неэмоциональны и редко улыбаются. Может, люди просто стесняются или у них зубы плохие? Кто знает…

Поэтому вместе с компанией «Модум», которая уже много лет помогает делать зубы белорусов здоровыми, а улыбки красивыми, мы вышли на улицы Минска задать простой вопрос: «А белорусы здесь есть?» А чтобы было не очень скучно, нагрузили «исследователей» огромными коробками, имитирующими упаковки пасты. И вот что из этого вышло.

Люди постарше предпочитают смотреть со стороны на все происходящее. Когда же к ним обращаешься, то отделываются фразами типа: «Ай, не дурите мне голову». Если спросить напрямую: «А вы белорус?» или «Вы белоруска?», отвечают вопросом на вопрос: «А вам зачем?»

Но что интересно, самыми неэмоциональными оказались белорусы среднего возраста - от 30 до 50 лет. С очень серьезными и сосредоточенными лицами. Всем своим видом показывают, чтобы их не трогали. Если попытаешься обратиться к ним с вопросом, то бросают на ходу «я занят», «я опаздываю» или «я тороплюсь». Какие тут улыбки…

А вот самыми коммуникабельными и готовыми улыбнуться, как и ожидалось, стали белорусские девушки. Хотя и они сначала смотрят с недоверием. Но потом с удовольствием вступают в диалог и охотно улыбаются. И улыбки так преображают их лица, что хочется сказать этим американцам: это неправда, что мы неэмоциональны. Мы - веселые, доброжелательные и очень эмоциональные люди.

А вот парни нас подвели. Как оказалось, они более боязливы и опасаются «ляпнуть что-нибудь невпопад». В первую очередь спрашивают: «Это что, пранк?» И улыбки чаще всего избегают. Может действительно стесняются? Так и хочется им напомнить слова из песни группы Iowa: «Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь и отдайся…»

Ну, ничего страшного. Все поправимо. Компания «Модум» обещает поработать над этим и, выпустив зубную пасту для белорусов «32 жемчужины», обеспечить всем без исключения белорусам красивую и здоровую улыбку на миллион.