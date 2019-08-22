2019-08-22T16:46:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске пассажир с пистолетом напал на таксиста

Пьяному парню не понравился маршрут
Павел МИЦКЕВИЧ
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Пассажира, напавшего на таксиста, будут судитьПассажира, напавшего на таксиста, будут судитьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В столичную милицию обратился таксист и рассказал о том, что минувшей ночью на него напал клиент. 19-летний водитель взял пассажира у ночного клуба и повез по указанному заказчиком адресу. Клиент был выпивший, а путь лежал по трассе Минск - Дзержинск.

- Пьяный пассажир стол конфликтовать, сказав, что ему не нравится маршрут движения, - рассказывают в ГУВД. - Для убедительности клиент достал пневматический пистолет и трижды ударил водителя по голове рукояткой.

Затем злоумышленник быстро покинул салон, но благодаря оперативности сообщения милиционеры успели по горячим следам найти агрессора. Им оказался безработный 33-летний сельчанин из деревни Прилуки. В отношении него возбуждено уголовное дело за «особо злостное хулиганство, совершенное в состоянии алкогольного опьянения».

Обвиняемый может получить немалый срок ограничения или лишения свободы.

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