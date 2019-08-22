2019-08-22T17:36:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из ювелирного магазина, дерзко ограбленного в Минске, вынесли товара на миллион рублей

Злоумышленники пока не найдены
Павел МИЦКЕВИЧ
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Ювелирный магазин в Минске ограбили на миллион рублей. Фото: МВДЮвелирный магазин в Минске ограбили на миллион рублей. Фото: МВД
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Ущерб ювелирного магазина в Минске, из которого злоумышленники вынесли украшения, составил свыше 1 миллиона рублей (около 500 тыс. долларов).

- Расследование уголовного дела продолжается. После инвентаризации подсчитан причиненный магазину ущерб, который составляет более миллиона белорусских рублей, - сообщил 22 августа Следственный комитет Беларуси в своем Telegram-канале.

Напомним, днем в прошлую субботу в ювелирный магазин по ул. Киселева ворвались двое мужчин. Они распылили перцовый газ, руки одного продавца связали стяжкой, а на второго надели наручники. Затем забрали все драгоценности с витрины и убежали. СК возбудил уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц. Злоумышленники пока не найдены.

- Если вы располагаете информацией о личности подозреваемых, видеозаписями с регистраторов автомобилей, стоящих вблизи указанного ювелирного магазина, а также иной информацией, которая может помочь следствию, просим обратиться в УСК по г. Минску или позвонить по телефону 389 55 55, - отмечается в сообщении.

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