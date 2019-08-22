Брестский облисполком расторгнул инвестдоговор со скандальным аккумуляторным заводом

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- 2 августа облисполком сделал запрос о ходе завершения реализации проекта. Поскольку компания не выполнила свои обязательства по договору - проект не был реализован в указанный срок - облисполком отказался от выполнения своих обязательств, 14 августа уведомил «АйПауэр» о прекращении договора и потребовал вернуть средства в инновационный фонд в добровольном порядке в течение месяца с даты уведомления, - заявил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

По условиям инвестдоговора аккумуляторный завод должен был быть введен в эксплуатацию 31 июля 2019 года.

- Завод с нарушением экологических, иных норм, которые существуют в Беларуси, введен не будет. Здесь другого быть не может. Такая позиция общая, она выработана, - добавил Лис.

Напомним, по требованию Брестского облисполкома пусконаладочные работы на заводе были приостановлены, завод не получил заключения экологической экспертизы, так как не уложился в проектные показатели.

По информации Минприроды, «АйПауэр» предоставил на экспертизу проектную документацию с изменениями, сейчас она находится на рассмотрении.

- Дальнейшая реализация проекта по строительству аккумуляторного завода возможна только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы с изменениями и повторной проверки соответствия проектным данным реализованных на объекте решений в области охраны окружающей среды, - говорится в сообщении замминистра Минприроды Александра Корбута.

Завод «АйПауэр» внесен Госпрограмму инновационного развития Республики Беларусб на 2016-2020 годы как значимое импортозамещающее высокотехнологичное предприятие. Ранее директор завода Сергей Мельникович сообщал, что общие инвестиции в проект составят около 26 млн долларов.