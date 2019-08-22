2019-08-22T18:01:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МВД: ложные сообщения о минировании поступают из-за границы

С начала года СК было возбуждено 39 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности
Павел МИЦКЕВИЧ
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Ложные сообщения о минировании поступают из-за границыЛожные сообщения о минировании поступают из-за границыФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В МВД Беларуси заявили о том, что недавние ложные сообщения о минировании нескольких объектов в республике были получены из-за границы. Напомним, 19 августа поступили сообщения о взрывных устройствах в зданиях 5 гостиниц, расположенных в Минске, а также Национального аэропорта, столичного и областных железнодорожных вокзалов. После обследования зданий информация не подтвердилась, опасных предметов обнаружено не было.

- Если говорить о географии этих сообщений, то это сопредельные государства, а также страны Западной Европы, - цитирует представителя МВД sputnik.by.

В свою очередь в Следственном комитете напомнили, что с начала года СК было возбуждено 39 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. В ходе их расследования установлены 14 лиц, причастных к подобным сообщениям, а по шести уголовным делам уже постановлен обвинительный приговор.

В мае этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК Беларуси по факту заведомо ложного сообщения об опасности в ТРЦ "Галерея". В результате проведенных проверочных мероприятий экстренными службами понесен ущерб в размере 976 рублей.

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