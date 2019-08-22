2019-08-22T19:16:38+03:00
Спорт
КП Беларусь

Лига Европы. БАТЭ в первом мачте плей-офф крупно проиграл «Астане»

Чтобы выйти в групповую стадию турнира борисовчанам в ответной игре надо будет сделать грандиозный камбэк
Захар ПЛАТОНОВ
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В последнее время БАТЭ неудачно играет с клубами из Казахстана.В последнее время БАТЭ неудачно играет с клубами из Казахстана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Нур-Султане прошел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, «Астана» принимала БАТЭ.

Уже к концу первого тайма хозяева вели со счетом 2:0. Во втором тайме счет стал и вовсе крупным 3:0.

Не сказать, что БАТЭ фатально проиграл по всем показателям, но хозяева реализовали почти все свои голевые моменты, а у БАТЭ в атаке мало что получалось.

Ответная игра пройдет через неделю в Борисове.

Астана - БАТЭ - 3:0 Голы: 1:0 – 23 Томасов, 2:0 – 44 Логвиненко, 3:0 – 52, пенальти Сигурйонссон.

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