МВД: «Продавать ружье уже можно с патронами, а получить нарезной ствол всего за год»

Патроны после продажи ружья лучше не хранить, чтобы не попасть под статью. Фото: pixabay.com.

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Начало августа 2019 года в Беларуси отметилось вступлением в силу поправок в оружейный закон, сообщили в пресс-службе МВД.

Главным образом, изменения нацелены на увеличение количества легальных охотников через облегчение процедур получения и продажи ружей.

– Например, приобрести разрешение на охотничье оружие с нарезным стволом на данный момент можно уже в течение одного года после того, как в собственности побывало гладкоствольное ружье. А еще не так давно для этого понадобилось бы пять лет, – пояснил Дмитрий Язепчик, начотдела лицензионно-разрешительной работы ГУОПП Министерства внутренних дел.

Внесение изменений в закон «Об оружии» инициировало МВД, подчеркнули в пресс-службе. Среди новых поправок и такая, например, поблажка, как упрощение процедуры «возобновления деятельности».

– То есть после исполнения административки за нарушение правил ведения охотхозяйства и охоты в виде лишения специального права, теперь можно будет сразу же обратиться за новой лицензией на приобретение того вида оружия, которое было ранее. До этого ждать нужно было 3 года, – уточнили в пресс-службе.

Подобные послабления ждут и владельцев оружия.

– По новому закону можно продавать ружье вместе с патронами (Прим.: раньше было запрещено), в противном случае, не реализовав боеприпасы и оставив их на хранение, охотники подпадали под административную или даже уголовную статью, – добавили в МВД.