2019-08-22T19:19:59+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ел ягоды, пил речную воду»: в Витебске 10 дней в лесу прожил потерявшийся грибник

За это время мужчина обошел несколько районов, попал даже в Смоленскую область
Надежда БУТОВИЧ
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В лесу сельчанин жил на одних ягодах и лесной воде. Фото: pixabay.com.В лесу сельчанин жил на одних ягодах и лесной воде. Фото: pixabay.com.
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«Комсомолка» не так давно рассказывала историю чудесного спасения 70-летнего пенсионера, который неделю пробыл один в лесу в Ганцевичском районе. И вот еще одна похожая истории, но уже из витебского региона.

Сельчанин из деревни Вальки, что в Витебском районе, отправился в лес за грибами да ягодами, но потерялся. При себе у 50-летнего мужчины были только ведро и ножик, сообщили в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

– Когда грибник не вернулся домой, сожительница забеспокоилась, но в милицию позвонила только на третьи сутки. Тогда на розыски человека бросились милиционеры, военные из местной части, неравнодушные односельчане, – пояснили в пресс-службе.

Развернулись поисковые мероприятия: волонтеры и профессионалы прочесывали местность, опрашивали жителей окрестностей, но все – тщетно.

– Поиски усложнило и то, у потерявшегося мужчины при себе не было мобильного телефона. А привычные поисковые действия не давали результатов. Позже выяснилось, что к тому моменту сельчанин успел уйти очень далеко от места розыска, – добавили в УВД.

Мужчина потерялся в лесу и, возвращаясь, шел совсем в другом направлении от дома. Фото: МВД.

Мужчина потерялся в лесу и, возвращаясь, шел совсем в другом направлении от дома. Фото: МВД.

Неизвестно, сколько бы еще времени длились поиски, но 21 августа грибник вышел из лесного массива и наткнулся на пастуха. Это произошло в деревне Кожуровщина в Лиозненском районе. Сельхозработник рассказал грибнику, какой огромный путь он проделал, помог сориентироваться и показал дорогу к дому.

– В четверг, 22 августа, мужчина благополучно вернулся домой. Его «лесное приключение» продлилось 10 дней. Выяснилось, что когда он пошел утром в лес, ему внезапно стало плохо. Он совершенно потерял ориентацию, а когда пришел в себя, понял, что окончательно заблудился. В поисках дороги к родной деревне мужчина уходил все дальше в чащу. Потом, сельчанин вышел к какой-то речке и несколько дней жил рядом с ней, питаясь только ягодами и речной водой. Когда силы вернулись, грибник продолжил путь. Только вот шел он в противоположную сторону. Незаметно для себя мужчина очутился даже на территории Смоленской области, но потом снова перешел на белорусскую сторону. В приграничной деревне ему и встретился пастух, – резюмировали в пресс-службе.

Закончилось все благополучно, медики осмотрели сельчанина и сказали, что все хорошо.

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