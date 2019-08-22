В Новополоцке машина сбила 55-летнего мужчину, когда он выставлял аварийный знак

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ДТП произошло на территории Полоцкого района в среду, 21 августа, проинформировали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Утром, примерно в 08.00 часов, на автотрассе в Новополоцке на ходу сломалась иномарка «Ауди 80» 55-летнего горожанина. Водитель включил аварийку, вышел из авто и пошел к багажнику, чтобы достать знак аварийной остановки. В тот момент, когда мужчина доставал знак, его сбила «Ауди А4», за рулем которой находился 28-летний житель столицы.

– В результате аварии новополочанин сильно травмирован, ему потребовалась госпитализация. Сейчас он находится в реанимации центральной горбольницы Новополоцка, – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ напоминают, что согласно ПДД препятствие или опасность для движения на дороге, которые водитель в состоянии обнаружить, обязывают его немедленно снизить скорость вплоть до остановки.