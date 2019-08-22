2019-08-22T20:06:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно за пассажирами приехал таксист с 1,4 промилле

Нарушителя задержали правоохранители
Надежда БУТОВИЧ
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Очевидцы заметили, что таксист пьяный и позвонили в милицию. Фото: pixabay.com.Очевидцы заметили, что таксист пьяный и позвонили в милицию. Фото: pixabay.com.
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В областном центре был на днях задержан пьяным на рабочем месте водитель одной из служб городского такси, проинформировала пресс-служба ГАИ Гродно в официальном аккаунте во ВКонтакте.

– Инцидент произошел ночью в четверг, 22 августа, примерно в 03.00 часов. В дежурную службу позвонили очевидцы, которые сообщили, что в машине такси на улице Советских пограничников находится водитель, который по всей видимости нетрезв, – сообщили в пресс-службе.

Выяснилось, что 47-летний таксист на «Шкоде» приехал в эту часть города по вызову, но был совсем не состоянии выполнять свои должностные обязанности. Пока к машине шли пассажиры, находящиеся рядом молодые люди вызвали ГАИ.

Водитель такси не успел далеко уехать и вскоре был задержан. Экспертиза показала, что в его крови содержится 1,4 промилле. Проводится разбирательство, – добавили в Госавтоинспекции.

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