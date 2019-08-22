«Думали, ушла в лес, а она спала в соломе»: на Могилевщине искали 5-летнюю девочку с ДЦП

Девочка играла рядом с домом и ненадолго осталась без присмотра взрослых. Фото: МВД.

Изменить размер текста: A A

О том, что в Кировском районе потерялась 5-летняя девочка с диагнозом ДЦП, сообщила пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Малышка исчезла в деревне Скачок днем, примерно в 16.00 часов. У маленькой бобруйчанки инвалидность 3 группы, поэтому она самостоятельно не смогла бы найти свой дом или позвать на помощь.

– Как сообщили родные около 16.00 часов девочка ненадолго осталась без присмотра, она находилась рядом с домом. Но когда взрослые вернулись, малышки уже не было, она ушла в неизвестном направлении. Так как рядом находится лес, родные очень переживали, что девочка могла убежать туда, – уточнили в пресс-службе.

На поиски Саши немедленно выехали спасатели, милиция, откликнулись местные жители.

– К счастью, спустя пару часов ребенок нашелся. Один из сотрудников Кировского РОВД совершал подворовой обход и обнаружил малышку на участке одного из жилых деревенских домов. Девочка мирно спала в стоге соломы во дворе и не подозревала, что учинила такой переполох, – добавили в пресс-службе.

В МВД выразили благодарность всем, принявшим участие в поисковых мероприятиях!