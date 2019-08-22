В Бресте поляк на туравтобусе сбил пьяного велосипедиста

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ДТП произошло в областном городе в среду, 21 августа, проинформировали о происшествии в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась поздно вечером, примерно в 23.00 часов. На улице Лейтенанта Акимочкина по дороге проезжал автобус марки «Сетра», за рулем которого находился 54-летний гражданин Польши. В момент, когда автобус ехал рядом с 13 домом, ему под колеса попал 28-летний мужчина на велосипеде.

– По предварительной информации велосипедист ехал вдоль обочины на встречу движению. В какой-то момент молодой брестчанин не справился с управлением, и руль вильнул в сторону автобуса. Пострадавший мужчина ехал по дороге в состоянии алкогольного опьянения, – уточнили в пресс-службе.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист был сильно травмирован. Сейчас он находится в реанимации Брестской облбольницы.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.