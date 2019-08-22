2019-08-22T21:44:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Минском 25 и 16-летний наркоманы, увидев милиционеров, принялись есть наркотик прямо с упаковкой

Скрыть улики не получилось
Надежда БУТОВИЧ
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Чтобы скрыть улики, минчанин попытался съесть гашиш. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Чтобы скрыть улики, минчанин попытался съесть гашиш. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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За незаконный оборот наркотических веществ столичные правоохранители на днях задержали двух молодых людей, информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что два разновозрастных товарища, 25 и 16 лет, заказали наркотики на сайте одного из запрещенных интернет-магазинов. В мессенджер им пришла информации о местонахождении «закладки». Ехать нужно было в лесной массив.

– Молодые люди были задержаны с поличным на месте. Завидев милиционеров, старший из преступников принялся есть психотроп прямо с упаковкой. Дожевать «мину» не удалось, вещдоки были изъяты, – пояснили в пресс-службе.

У злоумышленников было обнаружено вещество темно-коричневого цвета. Эксперты подтвердили, что это гашиш, общий вес которого примерно 0,4 грамма.

– Безработный 25-летний минчанин ранее за уголовную деятельность к ответственности не привлекался. Его несовершеннолетний друг, который учится в одном из образовательных заведений столицы, также не попадал в поле зрения правоохранителей, – добавили в ГУВД.

На данный момент, оперативники устанавливают канал поставки наркотиков и других покупателей. Дело передано на правовую оценку.

За незаконный оборот наркотиков ответят оба фигуранта, так как по данной статье уголовная ответственность наступает с 14 лет.

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