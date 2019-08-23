КП Беларусь
Белоруска вышла в финал юниорского ЧМ по плаванию
Анастасия Шкурдай показала первый результат
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай вышла в финал чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Будапеште. Фото: БелТА
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Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай вышла в финал чемпионата мира среди юниоров на дистанции 50 метров баттерфляем.
Анастасия показала первый результат, преодолев дистанцию за 25,85 сек. Второй финишировала спортсменка из США Клэр Курзан (26,07 сек.), третьей пришла к финишу ее партнерша по команде Торри Хуске (26,24 сек.), сообщает belta.by.
Финальные заплывы на дистанции 50 метров баттерфляем пройдут сегодня, 23 августа.
Финал чемпионата мира среди юниоров проходит в Будапеште.