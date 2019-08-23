2019-08-23T09:31:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Белоруска вышла в финал юниорского ЧМ по плаванию

Анастасия Шкурдай показала первый результат
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай вышла в финал чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Будапеште. Фото: БелТАБелорусская пловчиха Анастасия Шкурдай вышла в финал чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Будапеште. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай вышла в финал чемпионата мира среди юниоров на дистанции 50 метров баттерфляем.

Анастасия показала первый результат, преодолев дистанцию за 25,85 сек. Второй финишировала спортсменка из США Клэр Курзан (26,07 сек.), третьей пришла к финишу ее партнерша по команде Торри Хуске (26,24 сек.), сообщает belta.by.

Финальные заплывы на дистанции 50 метров баттерфляем пройдут сегодня, 23 августа.

Финал чемпионата мира среди юниоров проходит в Будапеште.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24