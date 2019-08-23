Онкобольных можно поддержать, подписав им открытку

Поддержать тех, кто сейчас находится в больнице и сражается с онкологией, может любой желающий. Фото: Раиса ЮДИНА

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Во время акции для людей с онкологическими заболеваниями, которая пройдет 24 августа в Национальной библиотеке, любой желающий может написать на авторских открытках слова поддержки и ободрения пациентам любого онкодиспансера Беларуси, сообщили belta.by в центре поддержки онкопациентов "Во имя жизни".

Открытка предоставит возможность высказать слова ободрения незнакомому человеку, подсказать на основе личного опыта, что стало точкой опоры в этот непростой период, поделиться идеей нового увлечения. Свои послания можно передать и онкопациентам Литвы, Польши, России, Украины. Подписать открытку в этот день можно в любое время с 12.00 до 15.50.

Во время акции рекомендациями поделятся известные белорусские врачи, мастер-классы и практикумы проведут психологи, косметологи, хореографы, художники и музыканты. В Минске соберутся эксперты из Беларуси, России и Польши. Принять участие может каждый желающий, но для этого нужно зарегистрироваться.