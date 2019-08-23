Билеты из Беларуси в Грузию могут подешеветь

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- Что касается перелетов, есть много нюансов, почему они дорогие, - рассказал в интервью телеканалу СТВ чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. - Есть проблемы и с грузинской, и с белорусской стороной. Я очень часто встречаюсь с руководителями «Белавиа» - и понимания с их стороны я получаю. Грузинская сторона начала серьезно работать на удешевление всех этих сборов, которые потом отражаются на билетах. Я надеюсь, что они в конце этого года это все закончат, и мы получим хорошие билеты по хорошей цене.

Также Валерий Кварацхелия рассказал о том, что в ближайшее время, возможно, появятся и новые рейсы Минск - Тбилиси и Тбилиси - Минск, потому как тех, которые есть сегодня, уже недостаточно.