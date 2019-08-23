2019-08-23T11:39:07+03:00
Общество
КП Беларусь

ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск - Могилев

С 23 по 25 августа на трассе будут контролировать выполнение участниками дорожного движения требований ПДД
Ольга ИВАШЕНКО
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ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск-Могилев.ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск-Могилев.
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- В текущем году наблюдается значительное количество ДТП на дороге М4. С января там произошло 13 аварий, в результате которых два человека погибли, а 15 получили травмы различной степени тяжести, - отметили в ГАИ. - Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 23 по 25 августа Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги М4 в пределах Березинского, Минского и Червенского районов.

Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правилам перевозки детей и организованной перевозке групп. Не останутся без внимания нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами, мотоциклистами, а также выявление бесправников и нетрезвых водителей.

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