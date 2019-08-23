Семьям с тремя и более детьми окажут материальную помощь к началу учебного года.

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Известно, что матпомощь выделят на каждого учащегося, который учится в учреждениях общего среднего и специального образования. Размер помощи составит до 30% бюджета прожиточного минимума. В 2019 году такую помощь планируется оказать порядка 189 тыс. детей в рамках подпрограммы «Семья и детство» госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь».

Малообеспеченным семьям, которые воспитывают несовершеннолетних детей, собрать детей к школе помогут в рамках государственной адресной социальной помощи - единовременным или ежемесячным социальным пособием. Размер выплат определит районная комиссия, притом индивидуально для каждой семьи.

Как сообщили в Минтруда, обращаться за единовременной материальной помощью к учебному году, государственной адресной социальной помощью можно в исполнительный и распорядительный орган по месту жительства. Гуманитарную и благотворительную помощь малообеспеченным и иным категориям нуждающихся семей с детьми оказывают территориальные центры социального обслуживания населения.