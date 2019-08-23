2019-08-23T13:42:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Программист рассылал письма с требованием подложить на минскую станцию метро взрывчатку

В случае выполнения требования обещал 15 тысяч долларов. В случае отказа грозил расправой с родными и близкими
Ольга ИВАШЕНКО
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Программист рассылал письма с требованием подложить на минскую станцию метро взрывчатку. Фото носит иллюстративный характер.Программист рассылал письма с требованием подложить на минскую станцию метро взрывчатку. Фото носит иллюстративный характер.
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Как сообщают в МВД, на днях к ним с заявлением обратился минчанин, который сообщил, что получил с неизвестного номера шокирующие сообщения на арабском и английском языках. В сообщениях адресат предлагал 15 тысяч долларов за доставку на одну из минских станций метро взрывчатки. В случае отказа он грозился жесткой расправой близким и родственникам мужчины.

Милиция тут же усилила меры безопасности в столичном метрополитене и установила круглосуточное наблюдение за местом, где неизвестный требовал разместить взрывчатку. Отправителя сообщений нашли. Им оказался 21-летний инженер-программист из Минска. Сотрудники ГУБОПиК выяснили, что такие же сообщения он отправил еще троим своим знакомым. Правда, те почему-то в милицию не позвонили. Материалы по делу направлены в управление Следственного комитета по Минску для дачи правовой оценки действиям программиста.

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