2019-08-23T14:12:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пружанском районе со стрельбой задерживали полуголого мужчину, который бегал с топором в руках

Угрожал сожительнице, убегал от милиции, но не убежал
Ольга ИВАШЕНКО
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В Пружанском районе со стрельбой задерживали полуголого мужчину, который бегал с топором в руках. Фото: Пружанское РОВДВ Пружанском районе со стрельбой задерживали полуголого мужчину, который бегал с топором в руках. Фото: Пружанское РОВД
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Как сообщили в МВД, сообщение о неадекватном поведении мужчины поступило от жительницы деревни Слобудка Пружанского района. Она рассказала, что ее сожитель 1982 года угрожает ей топором. На место тут же выехали сотрудники Пружанского РОВД. И действительно, когда приехали, увидели возле многоэтажки полуголого мужчину с топором в руках. На устные требования сотрудников милиции бросить холодное оружие, мужчина не реагировал. Наоборот, увидев сотрудников в форме, побежал с топором в руках в их сторону. Те произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Мужчина испугался и бросился убегать в сторону гаражей. Правда, по дороге его задержал прохожий и передал милиции.

Мужчина угрожал топором сожительнице. Фото: Пружанское РОВД

Мужчина угрожал топором сожительнице. Фото: Пружанское РОВД

Выяснилось, что мужчина был пьян. В крови - 2,2 промилле алкоголя. Известно, что ранее он уже был судим. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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