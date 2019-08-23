В Пружанском районе со стрельбой задерживали полуголого мужчину, который бегал с топором в руках

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в МВД, сообщение о неадекватном поведении мужчины поступило от жительницы деревни Слобудка Пружанского района. Она рассказала, что ее сожитель 1982 года угрожает ей топором. На место тут же выехали сотрудники Пружанского РОВД. И действительно, когда приехали, увидели возле многоэтажки полуголого мужчину с топором в руках. На устные требования сотрудников милиции бросить холодное оружие, мужчина не реагировал. Наоборот, увидев сотрудников в форме, побежал с топором в руках в их сторону. Те произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Мужчина испугался и бросился убегать в сторону гаражей. Правда, по дороге его задержал прохожий и передал милиции.

Мужчина угрожал топором сожительнице. Фото: Пружанское РОВД

Выяснилось, что мужчина был пьян. В крови - 2,2 промилле алкоголя. Известно, что ранее он уже был судим. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.