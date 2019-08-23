2019-08-23T15:08:51+03:00
Политика
КП Беларусь

«Они же люди, надо их поддерживать как-то». Лукашенко требует повысить белорусам зарплаты

Сегодня об этом президент напомнил премьер-министру
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко требует повысить белорусам зарплатыЛукашенко требует повысить белорусам зарплатыФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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- Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу - образование, в здравоохранении - нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела? - спросил Лукашенко сегодня у премьер-министра Сергея Румаса.

Как сообщает пресс-служба президента, премьер ответил, что основной упор правительство делает как раз на выполнение этого поручения. Мол, в июле средняя зарплата по стране достигла 1128 рублей, а по результатам семи месяцев - 1055 рублей.

Якобы зарплаты растут быстрее, чем планировали в правительстве. По словам премьера, это усложняет выполнение задачи о соотношении пенсий и зарплат бюджетников к средней ЗП по стране на уровне 40% и 80%.

В целом, по оценке Румаса, ситуация в экономики в стране сбалансированная, большинство качественных показателей выполняется, а инфляция держится в запланированных рамках.

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