В Витебском районе нашли большой схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны

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Взрывной клад обнаружили недалеко от деревни Зароново: 46 минометных мин, 3 артиллерийских снаряда, две гранаты и артиллерийский взрыватель. Находку пришлось уничтожить. С этим справилась саперно-пиротехническая группа внутренних войск. К слову, недавно во время строительных работ в Жировичском монастыре рабочие раскопали ручную гранату, а рядом с деревней Лесная Барановичского района газовики обнаружили авиационную бомбу, передает belta.by.