Тем, кто служил в армии, Минобороны предлагает снижать плату за обучение

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Но и это еще не все. Для отслуживших в армии предлагают ввести и другие льготы. К примеру, льготы при поступлении в университет или колледж, доплата к стипендии и прочие возможности.

Также Владимир Макаров добавил: с начала этого года денежное довольствие военнослужащим срочной службы увеличили в два раза - с 29 до 62 рублей. В 2020-м планируется в 15 раз увеличить выплаты тем, кто призывается на военные сборы.

Найдут ли эти предложения поддержку у других ведомств, пока неясно. Попытки Минобороны вернуть срок службы армии в пенсионный стаж пока что успехом тоже не увенчались. ФСЗН и Минфин выступили против, передает belta.by