Лето к осени вернулось! В субботу - до +27°С

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Как сообщили в Белгидромете, грядущие выходные будут по-настоящему летними. Самое время на прощанье выгулять летние платья и наряды. Если верить прогнозам, осадков тоже не прогнозируется.

Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью - 8 - 13 с плюсом. Днем - от 21 до 27 градусов тепла.