2019-08-23T16:00:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Лето к осени вернулось! В субботу - до +27°С

И без осадков
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В субботу - до +27°СВ субботу - до +27°СФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Как сообщили в Белгидромете, грядущие выходные будут по-настоящему летними. Самое время на прощанье выгулять летние платья и наряды. Если верить прогнозам, осадков тоже не прогнозируется.

Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью - 8 - 13 с плюсом. Днем - от 21 до 27 градусов тепла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мужчина с пистолетом ворвался в собор в Витебске и потребовал золото
В Белыничском районе комбайнера убило током
Пьяный пассажир избил таксиста пистолетом
Домрачевой вручили "Малый хрустальный глобус" и винтовку - подарок от Лукашенко
Тем, кто служил в армии, Минобороны предлагает снижать плату за обучение
В Витебском районе нашли большой схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны
«Они же люди, надо их поддерживать как-то». Лукашенко требует повысить белорусам зарплаты
В Пружанском районе со стрельбой задерживали полуголого мужчину, который бегал с топором в руках
Программист рассылал письма с требованием подложить на минскую станцию метро взрывчатку
Семьям с тремя и более детьми окажут материальную помощь к началу учебного года
ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск - Могилев
Билеты из Беларуси в Грузию могут подешеветь
Онкобольных можно поддержать, подписав им открытку
Белоруска вышла в финал юниорского ЧМ по плаванию
Погода на 23 августа: столбик термометра покажет до +26
Под Минском 25- и 16-летний наркоманы, увидев милиционеров, принялись есть наркотик прямо с упаковкой
В Бресте поляк на туравтобусе сбил пьяного велосипедиста
«Думали, ушла в лес, а она спала в соломе»: на Могилевщине искали 5-летнюю девочку с ДЦП
В Гродно за пассажирами приехал таксист с 1,4 промилле
В Новополоцке машина сбила 55-летнего мужчину, когда он выставлял аварийный знак
«Ел ягоды, пил речную воду»: в Витебске 10 дней в лесу прожил потерявшийся грибник
Лига Европы. БАТЭ в первом мачте плей-офф крупно проиграл «Астане»
МВД: «Продавать ружье уже можно с патронами, а получить нарезной ствол всего за год»