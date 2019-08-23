Домрачевой вручили "Малый хрустальный глобус" и винтовку - подарок от Лукашенко

Изменить размер текста: A A

В Раубичах стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. После первых гонок состоялась церемония награждение Дарьи Домрачевой. Вице-президент Международной ассоциации биатлонистов Иржи Гамза вручил белоруске "Малый хрустальный глобус" Кубка мира в гонках преследования сезона-2014/2015 (вручается по итогам всех гонок сезона).

О том, что эта награда отойдет Домрачевой, стало известно в марте. Все получилось из-за того, что россиянку Екатерину Глазырину дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года были аннулированы. Важной в этой цепи оказалась гонка преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/2015. Тогда Глазырина выиграла серебро. После перераспределения мест серебряная награда перешла к француженке Анаис Бескон, а Домрачева в том протоколе поднялась с 13-го на 12-е место. В результате пересчета очков белоруска возглавила зачет гонок преследования. Точнее, она сравнялась с финкой Кайсой Мякяряйнен, однако заняла первую строку, поскольку в том сезоне одержала на одну победу больше.

Также министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук от имени президента Национального олимпийского комитета и главы государства Александра Лукашенко за заслуги в развитии спорта и биатлона в Беларуси вручил Дарье Домрачевой биатлонную винтовку.

- Кажется, совсем недавно мы проводили Дарью Домрачеву из большого спорта, а сегодня ей вручают "Малый хрустальный глобус". Огромное спасибо уникальной спортсменке, которая принесла нашим болельщикам столько радости и положительных эмоций. Надеюсь, что в перспективе, уже в другом амплуа, она внесет лепту в развитие нашего биатлона, - цитирует Сергея Ковальчука belta.by.

Всего в активе Домрачевой "Большой хрустальный глобус" Кубка мира и шесть малых, четыре золота, по одному серебру и бронзе Олимпийских игр, две золотых медали чемпионата мира, а также четыре серебра и бронза.