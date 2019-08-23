2019-08-23T16:59:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный пассажир избил таксиста пистолетом

Теперь за это ему грозит до 10 лет тюрьмы
Ольга ИВАШЕНКО
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Пьяный пассажир избил таксиста пистолетом.Пьяный пассажир избил таксиста пистолетом.
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История случилась на днях недалеко от Минска. 19-летний таксист забрал клиента от одного из столичных клубов. Клиент был нетрезвый, но больших опасений это не вызвало. Развозить посетителей ночных клубов подшофе по домам для таксистов - привычное дело. Клиент попросил отвезти его в Дзержинск, а когда они уже были в пути, стал возмущаться, мол, таксист везет его неверной дорогой. Слово за слово - и пьяный пассажир достал пневматический пистолет и три раза ударил его рукояткой таксиста по голове, после чего убежал. Пострадавший таксист тут же вызвал милицию. Нападавшего нашли по горячим следам и задержали. Им оказался безработный житель деревни Прилуки 1986 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 - его обвиняют в особо злостном хулиганстве. Статья подразумевает до 10 лет лишения свободы, передает belta.by.

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