2019-08-23T17:25:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Белыничском районе комбайнера убило током

Его тело нашли под линией электропередач
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Белыничском районе комбайнера убило токомВ Белыничском районе комбайнера убило токомФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Трагедия произошла утром 23 августа в Белыничском районе на Могилевщине - там погиб комбайнер от поражения электрическим разрядом. Несчастье произошло около деревни Вишов. Работника обнаружили прямо на комбайне, который стоял под линией электропередач 10 кВ.

- Обнаружен человек без признаков жизни. Предположительно произошло поражение электрическим током. Точные обстоятельства случившегося выясняются, - сообщает Белэнерго на своей странице в соцсети.

На предприятии снова обращают внимание на то, что высокое напряжение поражает даже на расстоянии. Поэтому энергетики напоминают, что надо соблюдать правила работы в зоне линий электропередачи, а также мер безопасности при сельхозработах около энергообъектов.

В частности, разрешается проезжать на транспорте под проводами линии электропередачи, находясь только внутри машины, в месте наименьшего провисания проводов, как можно ближе к опоре. Заправляться, ремонтировать и вообще останавливаться под ЛЭП строго запрещено.

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