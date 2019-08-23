Мужчина с пистолетом ворвался в собор в Витебске и потребовал золото. Фото: МВД

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Средь бела дня в пятницу, 23 августа, мужчина пытался ограбить православный кафедральный собор в Витебске. Мужчина зашел в храм с пистолетом и стал угрожать оружием, требуя у священников выдать вещи из золота.

- Очевидцы позвонили в милицию и рассказали о случившемся. Один из прихожан, который случайно заметил происходящее, смог обезвредить злоумышленника и удержать его до прибытия оперативников. Налетчика забрала группа задержания Департамента охраны. Судя по внешним признакам, грабитель был пьян, - сообщает управление информации и общественных связей МВД Беларуси.

Задержанного доставили на прохождение медосвидетельствования.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - добавили в милиции. По предварительным сведениям, злоумышленник - гражданин России. Скорее всего, в отношении его будет возбуждено уголовное дело.