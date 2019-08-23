2019-08-23T18:08:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Правоохранители Беларуси закрыли форум хакеров

Ежедневное количество посещений площадки составляло несколько тысяч
Павел МИЦКЕВИЧ
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Правоохранители Беларуси закрыли форум хакеровПравоохранители Беларуси закрыли форум хакеровФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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По инициативе Управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси прекращена деятельность одного из крупных интернет-форумов по обсуждению способов и методов совершения киберпреступлений и распространению вредоносного программного обеспечения, заявили в МВД.

Эта интернет-площадка насчитывала свыше 28 тысяч активных подписчиков, ежедневное количество посещений составляло несколько тысяч. Ежедневно на ней размещались советы для взлома различных компьютерных систем, выкладывались платные и бесплатные программы для этих целей.

- Десятки наименований вредоносного программного обеспечения (трояны, кейлогеры, стиллеры, ратники и т.д.) предназначались для взлома компьютерных систем, получения удаленного доступа к компьютерам пользователей, хищения конфиденциальной информации и реквизитов банковских карт, скрытого заражения вирусами персональных компьютеров как простых граждан, так и предприятий различных форм собственности, - рассказывают в МВД.

- Этот ресурс был выявлен подразделениями по борьбе с киберпреступностью МВД и УВД Минской области в ходе проведения мероприятий, направленных на обеспечение положений Концепции информационной безопасности Беларуси, - прокомментировал замначальника УРПСВТ МВД Кирилл Вяткин. - В настоящее время во взаимодействии со Следственным комитетом Беларуси деятельность данного ресурса прекращена.

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