2019-08-23T18:22:28+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко - Румасу: «Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать»

По словам премьера, средняя зарплата по стране растет
Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси заявил о необходимости поддержки работников низкого звенаПрезидент Беларуси заявил о необходимости поддержки работников низкого звенаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси на встрече с премьер-министром 23 августа заявил о необходимости поддержки работников низкого звена.

- Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу - образование, в здравоохранении - нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела? - спросил Александр Лукашенко у Сергея Румаса.

Главный упор в работе правительства делается именно на том, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную зарплату, ответил премьер.

Он рассказал президенту о новых цифрах по зарплате в стране. По его словам, она растет и превышает 500 долларов:

- Цифра по июлю - 1128 рублей. Средняя зарплата нарастающим итогом уже 1055 рублей. Это несколько выше тех параметров, которые планировало правительство, - цитирует Румаса пресс-служба президента.

Глава правительства добавил, что такая ситуация обязывает искать дополнительные средства, чтобы зарплаты бюджетников и пенсии держались на установленных президентом планках. Это, соответственно, 80% и 40% от средней зарплаты.

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