Сотрудница погранслужбы спасла в «Каменном Логе» жизнь россиянке

При прохождении контроля женщина начала терять сознание и задыхаться

Изменить размер текста: A A

В пункте пропуска «Каменный Лог» работница погранслужбы спасла жизнь пенсионерке, которая пересекала белорусскую границу. При прохождении паспортного контроля 67-летней гражданке России резко стало плохо.

- Женщина начала терять сознание и задыхаться. Никто из оказавшихся рядом не знал, что надо делать в таких случаях. Однако в этот момент пришла на помощь контролер отделения пограничного контроля «Каменный Лог» прапорщик Татьяна Головская, - рассказывают в Государственном пограничном комитете.

Работница ГПК проверяла документы, и узнав о произошедшем, смогла оказать грамотную первую медицинскую помощь. После этого пенсионерка снова стала дышать, пришла в сознание.

В пункт пропуска вызвали скорую помощь, и прибывшая бригада медиков из Ошмянской районной больницы осмотрели россиянку. Ее состояние здоровья уже было удовлетворительным, жизни женщины ничего не угрожало.