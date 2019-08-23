2019-08-23T19:31:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Сотрудница погранслужбы спасла в «Каменном Логе» жизнь россиянке

При прохождении контроля женщина начала терять сознание и задыхаться
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Сотрудница погранслужбы спасла жизнь россиянкеСотрудница погранслужбы спасла жизнь россиянкеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В пункте пропуска «Каменный Лог» работница погранслужбы спасла жизнь пенсионерке, которая пересекала белорусскую границу. При прохождении паспортного контроля 67-летней гражданке России резко стало плохо.

- Женщина начала терять сознание и задыхаться. Никто из оказавшихся рядом не знал, что надо делать в таких случаях. Однако в этот момент пришла на помощь контролер отделения пограничного контроля «Каменный Лог» прапорщик Татьяна Головская, - рассказывают в Государственном пограничном комитете.

Работница ГПК проверяла документы, и узнав о произошедшем, смогла оказать грамотную первую медицинскую помощь. После этого пенсионерка снова стала дышать, пришла в сознание.

В пункт пропуска вызвали скорую помощь, и прибывшая бригада медиков из Ошмянской районной больницы осмотрели россиянку. Ее состояние здоровья уже было удовлетворительным, жизни женщины ничего не угрожало.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно ищут несовершеннолетнюю, которая ушла из дома
В Минске закроют движение на двух участках дорог
Лукашенко - Румасу: «Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать»
Правоохранители Беларуси закрыли форум хакеров
Мужчина с пистолетом ворвался в собор в Витебске и потребовал золото
В Белыничском районе комбайнера убило током
Пьяный пассажир избил таксиста пистолетом
Домрачевой вручили "Малый хрустальный глобус" и винтовку - подарок от Лукашенко
Лето к осени вернулось! В субботу - до +27°С
Тем, кто служил в армии, Минобороны предлагает снижать плату за обучение
В Витебском районе нашли большой схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны
«Они же люди, надо их поддерживать как-то». Лукашенко требует повысить белорусам зарплаты
В Пружанском районе со стрельбой задерживали полуголого мужчину, который бегал с топором в руках
Программист рассылал письма с требованием подложить на минскую станцию метро взрывчатку
Семьям с тремя и более детьми окажут материальную помощь к началу учебного года
ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск - Могилев
Билеты из Беларуси в Грузию могут подешеветь
Онкобольных можно поддержать, подписав им открытку
Белоруска вышла в финал юниорского ЧМ по плаванию
Погода на 23 августа: столбик термометра покажет до +26
Под Минском 25- и 16-летний наркоманы, увидев милиционеров, принялись есть наркотик прямо с упаковкой
В Бресте поляк на туравтобусе сбил пьяного велосипедиста
«Думали, ушла в лес, а она спала в соломе»: на Могилевщине искали 5-летнюю девочку с ДЦП
В Гродно за пассажирами приехал таксист с 1,4 промилле
В Новополоцке машина сбила 55-летнего мужчину, когда он выставлял аварийный знак
«Ел ягоды, пил речную воду»: в Витебске 10 дней в лесу прожил потерявшийся грибник
Лига Европы. БАТЭ в первом мачте плей-офф крупно проиграл «Астане»
МВД: «Продавать ружье уже можно с патронами, а получить нарезной ствол всего за год»