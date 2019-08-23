В Минске закроют движение на двух участках дорог

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В связи с производством работ по замене асфальтобетонного покрытия на ул. Красной (от пр. Машерова до пл. Я. Коласа) в ночное время с 00:30 до 04:00 23, 24 и 25 августа будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщает в своем Telegram-канале столичная Госавтоинспекция.

Кроме того, в связи с проведением соревнований по спортивной ходьбе на призы Минской городской организации ОО"Белорусская федерация лёгкой атлетики" 24 августа с 7.30 до 12.30 будет ограничено движение всех видов транспорта по пр. Победителей от д.№2 до пр. Машерова, добавили в ГАИ.