2019-08-23T20:48:11+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске закроют движение на двух участках дорог

На ул. Красной - из-за ремонта, а на пр. Машерова - из-за соревнований
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске закроют движение на двух участках дорогВ Минске закроют движение на двух участках дорогФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В связи с производством работ по замене асфальтобетонного покрытия на ул. Красной (от пр. Машерова до пл. Я. Коласа) в ночное время с 00:30 до 04:00 23, 24 и 25 августа будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщает в своем Telegram-канале столичная Госавтоинспекция.

Кроме того, в связи с проведением соревнований по спортивной ходьбе на призы Минской городской организации ОО"Белорусская федерация лёгкой атлетики" 24 августа с 7.30 до 12.30 будет ограничено движение всех видов транспорта по пр. Победителей от д.№2 до пр. Машерова, добавили в ГАИ.

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