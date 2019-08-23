2019-08-23T21:08:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно ищут несовершеннолетнюю, которая ушла из дома

Она может передвигаться вместе с другим подростком
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гродно ищут несовершеннолетнюю, которая ушла из дома. Фото: УВДВ Гродно ищут несовершеннолетнюю, которая ушла из дома. Фото: УВД
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Еще с 19 августа неизвестно местонахождение 15-летней девушки из Гродно. Только 21 августа в милицию обратилась ее 41-летняя мать и рассказала, что днем в понедельник дочь Диана Ковалева ушла из квартиры.

- Пока не удалось установить местонахождение несовершеннолетней. В последний раз ее видели в деревне Могиляны Берестовицкого района, - передает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В сообщении милиции отмечается, что девушка-подросток может передвигаться вместе с другим подростком 17 летним Евгением Рукшей.

На вид девушке 15-18 лет, она худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые с розовым отливом до плеч. Пропавшая была одета в белую майку с коротким рукавом в темные цветочки, светлую матерчатую юбку, на ногах - белые кроссовки.

Милиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетнй, срочно позвонить по номерам: +375-152-79-78-05 или 102.

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