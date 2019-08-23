Белоруску оштрафовали за купание в римском фонтане

За такие поступки в итальянской столице дают штраф до 450 евро

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Белорусскую туристку поймали за купанием в фонтане на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме. Полиция итальянской столицы оштрафовала 41-летнюю белоруску после того, как 20 августа ее застали за купанием в воде Фонтана-делла-Деа на популярной у туристов площади.

В дополнение к штрафу туристке был выдан орден, запрещающий ей возвращаться на Пьяцца-дель-Пополо в течение двух суток, передает англоязычное издание wantedinrome.com.

В сообщении отмечается, что нынешним летом мэр Рима Вирджиния Раджи напомнила туристам, что исторические фонтаны столицы это «не бассейны», и все, кого поймали за нарушение новых правил столицы, были оштрафованы на сумму до 450 евро.

Фонтану, в котором купалась белоруска, почти 200 лет - он был построен в 1823 году. Fontana della Dea разработал архитектор Джузеппе Валадье, а работал над ним Джованни Чеккарини.