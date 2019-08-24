2019-08-24T09:26:28+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины

И пожелал мира народу Украины
Алла Белуга
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День Независимости Украины празднуется 24 августа. Фото: кадр из фильма "Слуга народу".День Независимости Украины празднуется 24 августа. Фото: кадр из фильма "Слуга народу".
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Президент Беларуси поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины.

-Тесные связи между нашими странами всегда строились на взаимном уважении и доброжелательности, доверии и поддержке. Сегодня белорусский и украинский народы объединяют братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты, - говорится в поздравлении на официальном сайте президента.

Глава государства выразил убеждение, что его встреча с украинским лидером на II Форуме регионов Беларуси и Украины будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства и откроет новые возможности сотрудничества в различных отраслях.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому здоровья и осуществления планов, а дружественному народу Украины – мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

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