Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины

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Президент Беларуси поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины.

-Тесные связи между нашими странами всегда строились на взаимном уважении и доброжелательности, доверии и поддержке. Сегодня белорусский и украинский народы объединяют братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты, - говорится в поздравлении на официальном сайте президента.

Глава государства выразил убеждение, что его встреча с украинским лидером на II Форуме регионов Беларуси и Украины будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства и откроет новые возможности сотрудничества в различных отраслях.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому здоровья и осуществления планов, а дружественному народу Украины – мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.