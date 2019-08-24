Семейный капитал могут увеличить и выдавать до 18-летия ребенка

Кроме того, получивших его по первой и второй программе уравняют в правах

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Правительство предлагает по-новому выдавать семейный капитал тем, кто получил его по первой программе. Об этом заявил премьер Сергей Румас в «Разговоре у Президента» на телеканале «Беларусь 1».

Проект указа о продлении программы семейного капитала разработан с учетом поручений президента и находится на его рассмотрении. В случае одобрения ее исполнят в 2020-2024 годах.

- Правительство предложило новые подходы, касающиеся досрочного использования средств: распространить и на те многодетные семьи, которые получили семейный капитал по программе 2015-2019 годов, - отметил Сергей Румас. Таким образом, те, кто получил семейный капитал по первой программе, не будет ущемлен в правах.

В чем заключаются изменения? Семья получит право тратить средства семейного капитала, не ожидая 18-летия ребенка. Но только для улучшения жилищных условий, образования, медобслуживания. Сам семейный капитал станет чуть больше - 22,5 тысячи рублей вместо прежних 10 тысяч долларов.