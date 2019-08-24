2019-08-24T11:25:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Дети ловили раков и нашли настоящую гранату, которую решили оставить себе как сувенир

Подвозивший их водитель сообщил в милицию
Алла Белуга
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Фото гранаты: brest.mvd.gov.by/Фото гранаты: brest.mvd.gov.by/
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В дежурную часть поступил звонок от брестчанина, который сообщил о находке в виде гранаты, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Сотрудники милиции незамедлительно выбыли на место происшествия.

Как пояснил мужчина правоохранителям, гранату он забрал у мальчиков, которых подвозил в Брест. По дороги ребята рассказали водителю, что во время ловли раков на озере Медное один из них наткнулся на металлический предмет и решил его достать из воды. В руках ребенка оказалась граната временем ВОВ, поверхность которой была покрыта ржавчиной.

Найденный «сувенир» вместе с уловом раков мальчики решили забрать домой.

Как только заявитель узнал от детей, что у него в салоне автомобиля находится граната, остановил транспортное средство, забрал опасную находку и отнес ее в лес на безопасное расстояние от проезжей части, о чем сообщил в милицию.

Гранату уничтожила саперно-пиротехническая группа.

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