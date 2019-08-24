2019-08-24T12:11:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 25 августа: доставайте купальники

К осени к нам пришло лето
Алла Белуга
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Лето пока не сдает позиции.Лето пока не сдает позиции.Фото: Таисия ЧЕРНУХО
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Не успели достать осенние пальто, как в Беларусь снова вернулось лето. До 27 градусов тепла ожидается в стране в воскресенье, 25 августа. Такой прогноз сделал Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет солнечно и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах - слабый туман. Слабым будет и ветер – так что готовьтесь уловить на прощание идеальные вечерние прогулки.

Температура воздуха ночью составит 8-14 тепла, местами будет до 5-7 градусов.

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