Погода в Беларуси на 25 августа: доставайте купальники

Изменить размер текста: A A

Не успели достать осенние пальто, как в Беларусь снова вернулось лето. До 27 градусов тепла ожидается в стране в воскресенье, 25 августа. Такой прогноз сделал Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет солнечно и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах - слабый туман. Слабым будет и ветер – так что готовьтесь уловить на прощание идеальные вечерние прогулки.

Температура воздуха ночью составит 8-14 тепла, местами будет до 5-7 градусов.