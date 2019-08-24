2019-08-24T13:44:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Сельчанин нашел редчайший гриб весом в два килограмма. Теперь ему грозит штраф

Мужчина думал, это просто шампиньон
Алла Белуга
Поделиться:
Фото: сообщество «Речица LIVE» во вконтакте.Фото: сообщество «Речица LIVE» во вконтакте.
Изменить размер текста:

Вчера под Речицей в деревне Прокисель местный житель нашел гриб весом в два килограмма. Фотографии гигантского гриба опубликовало сообщество «Речица LIVE».

По версии самого грибника, это огромный шампиньон. Однако на самом деле это головач или дождевик гигантский. Этот гриб занесен в красную книгу Беларуси, поэтому теперь грибнику грозит штраф от 510 до 1275 рублей, а также возмещение причиненного природе ущерба в размере 127 рублей 50 копеек. Дорогой деликатес может получиться.

К слову, незадолго до этого дачники из Городка нашли и сорвали такой же, но весом почти вдаое больше – 3,7 кг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Через 10 лет Интерпол нашел белорусского преступника в Македонии
"Услышали крики о помощи". Два брата спасли пожилую пару из полыхающего дома
Петр Мамонов попал в больницу с инфарктом
Пьяный россиянин в храме угрожал пистолетом священнику и требовал серебро
Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок"
Погранкомитет предупреждает о возможных очередях на литовской границе
Погода в Беларуси на 25 августа: доставайте купальники
Дети ловили раков и нашли настоящую гранату, которую решили оставить себе как сувенир
Семейный капитал могут увеличить и выдавать до 18-летия ребенка
Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины
Белоруску оштрафовали за купание в римском фонтане
В Гродно ищут несовершеннолетнюю, которая ушла из дома
В Минске закроют движение на двух участках дорог
Сотрудница погранслужбы спасла в «Каменном Логе» жизнь россиянке
Лукашенко - Румасу: «Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать»
Правоохранители Беларуси закрыли форум хакеров
Мужчина с пистолетом ворвался в собор в Витебске и потребовал золото
В Белыничском районе комбайнера убило током
Пьяный пассажир избил таксиста пистолетом
Домрачевой вручили "Малый хрустальный глобус" и винтовку - подарок от Лукашенко