2019-08-24T14:46:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Погранкомитет предупреждает о возможных очередях на литовской границе

Виной всему – обновление программного обеспечения
Алла Белуга
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Пограничники обновляют программное обеспечение в субботу.Пограничники обновляют программное обеспечение в субботу.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- По информации, полученной от литовской таможенной службы, 24 августа 2019 с 09.00 до 18.00 (ориентировочно) по белорусскому времени, в информационных таможенных системах Литвы будут проводиться работы по обновлению программных продуктов, что повлияет на ритмичность приема грузового транспорта сопредельной стороной, - говорится в сообщении на сайте Таможенного комитета.

Например, по состоянию на 14-45 в очереди на пропускном пункте Котловка стоят 40 автомобилей. Перевозчикам просьба учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать не самые популярные направления.

Напоминаем, что информация об очередях на границе оперативно обновляется на сайте ГПК каждые два часа.

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