Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок"

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Народный артист России Виталий Логвиновский умер в 79 лет. Сообщение о его смерти размещено на сайте Калужского областного драматического театра. Широкой публике он известен как доминошник из фильма "Ворошиловский стрелок".

- Ушел из жизни Виталий Логвиновский, большой актер, замечательный человек. Виталий Степанович не планировал стать артистом, но увлечение театром победило: в 1965 году он закончил ГИТИС. Служил с театрах Павлодара и Волгограда. С 1974 года – в Калужском драматическом театре. Виталий Логвиновский был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий. Виталий Степанович неизменно блистал и в постановках зарубежной драматургии. Так, одной из самых удачных ролей в карьере актера стала роль Скапена в комедии Мольера, - говорится в сообщении театра.

Имел звания заслуженного артиста РСФСР (1983) и народного артиста России (2006).