2019-08-24T15:36:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный россиянин в храме угрожал пистолетом священнику и требовал серебро

Теперь ему грозит статья за угрозу убийством
Алла Белуга
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Снимок носит иллюстративный характерСнимок носит иллюстративный характерФото: Таисия ЧЕРНУХО
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23 августа около двух часов дня в милицию обратился служитель Свято-Успенского кафедрального собора. Мужчина рассказал, что сбежал от нападавшего, который приставил к его голове пистолет и требовал серебро у продавщиц церковных лавок. О происшествии сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Нападавшего обезвредил и передал Департаменту охраны задержания свидетель происшествия, а его пистолет отправили на экспертизу.

Мужчина оказался неработающим гражданином России 1983 года рождения. Он был пьян.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 186 УК Республики Беларусь (Угроза убийством).

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