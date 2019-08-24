2019-08-24T15:59:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Петр Мамонов попал в больницу с инфарктом

Его жена говорит, что "ситуация непростая"
Алла Белуга
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Фото: Светлана Боброва/ТАССФото: Светлана Боброва/ТАСС
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Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов госпитализирован в московскую больницу, у него инфаркт. Об этом ТАСС сообщила в субботу супруга артиста Ольга Мамонова.

- Петру стало плохо сегодня ночью, он был в деревне, - отметила собеседница агентства. - Кое-как сами добрались до Москвы на машине, вызвали скорую, его госпитализировали. Врачи сказали, что инфаркт миокарда. Ситуация непростая, очень надеемся, что все будет хорошо.

На странице музыканта в социальной сети Facebook указано, что все ближайшие концерты Мамонова отменяются в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Петру Мамонову 68 лет. Он - создатель музыкальной группы "Звуки Му". Мамонов известен по своим моноспектаклям, также он играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Петр Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".

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