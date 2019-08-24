"Услышали крики о помощи". Два брата спасли пожилую пару из полыхающего дома

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23 августа в 21.19 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме в агрогородке Колодищи Минского района, сообщает Минское областное управление МЧС.

Прибывшие бригады обнаружили, что одноэтажный деревянный дом горит открытым пламенем. До прибытия спасателей двое братьев спасли супругов - пенсионеров, которые на момент пожара находились в доме. Молодые люди увидели дым и огонь и подъехали к месту пожара.

- Я с братом, наши жены и мама возвращались домой и увидели на соседней улице дым. Тут же поехали туда. Остановившись, услышали крики о помощи, - рассказывает Евгений Антипов. - Я и Саша, мой брат, разбили окно и помогли пенсионерам выбраться на свежий воздух. Выйти через дверь не было возможности, она была отрезана огнем.

Супруги не пострадали. Причина пожара устанавливается, пока основная версия - нарушение правил эксплуатации электропроводки. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в доме.