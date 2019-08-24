2019-08-24T18:04:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Через 10 лет Интерпол нашел белорусского преступника в Македонии

Мужчина занимался контрабандой и сбытом амфетамина
Алла Белуга
Поделиться:
Фото:pixabay.comФото:pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня из Северной Македонии экстрадировали белоруса, которого разыскивал Интерпол более десяти лет. Об этом в telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

- Беглец обвиняется в приобретении на территории Беларуси и Польши амфетамина, в его хранении, сбыте и контрабанде, - уточнила пресс-секретать.

Мужчина изменил анкетные данные, использовал поддельный паспорт гражданина России и даже смог получить гражданство Швеции.

Интерпол занимается борьбой с преступностью международного уровня, в том числе розыском преступников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Услышали крики о помощи". Два брата спасли пожилую пару из полыхающего дома
Петр Мамонов попал в больницу с инфарктом
Пьяный россиянин в храме угрожал пистолетом священнику и требовал серебро
Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок"
Погранкомитет предупреждает о возможных очередях на литовской границе
Сельчанин нашел редчайший гриб весом в два килограмма. Теперь ему грозит штраф
Погода в Беларуси на 25 августа: доставайте купальники
Дети ловили раков и нашли настоящую гранату, которую решили оставить себе как сувенир
Семейный капитал могут увеличить и выдавать до 18-летия ребенка
Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины
Белоруску оштрафовали за купание в римском фонтане
В Гродно ищут несовершеннолетнюю, которая ушла из дома
В Минске закроют движение на двух участках дорог
Сотрудница погранслужбы спасла в «Каменном Логе» жизнь россиянке
Лукашенко - Румасу: «Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать»
Правоохранители Беларуси закрыли форум хакеров
Мужчина с пистолетом ворвался в собор в Витебске и потребовал золото
В Белыничском районе комбайнера убило током
Пьяный пассажир избил таксиста пистолетом
Домрачевой вручили "Малый хрустальный глобус" и винтовку - подарок от Лукашенко