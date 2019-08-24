Через 10 лет Интерпол нашел белорусского преступника в Македонии

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Сегодня из Северной Македонии экстрадировали белоруса, которого разыскивал Интерпол более десяти лет. Об этом в telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

- Беглец обвиняется в приобретении на территории Беларуси и Польши амфетамина, в его хранении, сбыте и контрабанде, - уточнила пресс-секретать.

Мужчина изменил анкетные данные, использовал поддельный паспорт гражданина России и даже смог получить гражданство Швеции.

Интерпол занимается борьбой с преступностью международного уровня, в том числе розыском преступников.