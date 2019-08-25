2019-08-25T10:13:11+03:00
Общество
КП Беларусь

На трассе под Брестом появился соломенный инспектор ГАИ

Он напоминает водителям о том, что нужно снизить скорость
Полина СВЕТЛОВА
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Скульптура появилась в агрогородке Большая Турна Каменецкого района. Фото: "Виртуальный Брест"Скульптура появилась в агрогородке Большая Турна Каменецкого района. Фото: "Виртуальный Брест"
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Необычная соломенная скульптура появилась в агрогородке Большая Турна – это в Каменецком районе Брестской области. Авторы соломенной фигуры рассказали «Виртуальному Бресту», что идею взяли из интернета, но своего постарались сделать особенным. У скульптуры есть жезл и форма, похожая на настоящую. Кстати, по словам авторов, и место для скульптуры выбрали не случайное: соломенный сотрудник ГАИ напоминает водителям о том, что нужно снизить скорость перед населённым пунктом, и намекает на камеру контроля, которая установлена в 100 метрах от скульптуры.

Тарантул из соломы пугает водителей в Клецком районе. Фото: группа "ЧП Беларусь | Будь в курсе!", vk.com

Тарантул из соломы пугает водителей в Клецком районе. Фото: группа "ЧП Беларусь | Будь в курсе!", vk.com

В этом году некоторые фигуры из соломы выделяются среди привычных овечек, коров, бабочек и пчелок. Так, в Клецком районе из соломы соорудили тарантула. «Хотелось чего-то необычного», - рассказывала автор «Комсомолке».

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