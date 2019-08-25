Екатерина Карстен пропустит чемпионат мира по гребле из-за травмы

У Екатерины Карстен пять олимпийских медалей. Фото: Getty Images

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Чемпионат мира по академической гребле стартует сегодня, 25 августа в австрийском Линце. Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка планеты Екатерина Карстен это мировое первенство пропустит – спортсменка получила травму, пишет belta.by.

В составе нашей команды – 13 спортсменов, в том числе чемпионки Европы Анастасия Янина и Елена Фурман.

Награды разыграют в 29 классах судов, в 14 из которых станут известны обладатели олимпийских лицензий.

В мужской одиночке, самом массовом виде состязаний, будут соревноваться 44 гребца. На кону - медали и возможность выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

Всего на чемпионате по академической гребле выступят примерно 2 тысячи спортсменов из 80 стран. Завершится первенство 1 сентября.