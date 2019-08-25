В Осиповичском районе легковушка насмерть сбила пешехода

ДТП произошло ночью – по предварительной информации, пешеход был без фликера

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Авария произошла 25 августа около 2 часов ночи на дороге Минск-Гомель возле деревни Войнилово. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Автомобиль Ford Mondeo сбил пешехода, который от травм скончался на месте. Известно, что водитель легковушки, 41-летний житель Вилейки, был трезв. По предварительной информации, 28-летний пешеход шел в попутном направлении, он не был обозначен фликерами. На месте аварии работают работают следственно-оперативная группа, ГАИ и судмедэксперты.

В ГАИ напоминают, что пешеходы, которые идут ночью по неосвещенным участкам дороги, должны обозначать себя световозвращающими элементами.